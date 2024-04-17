Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Смерш» выявил 4,2 тысячи экс-членов ОУН* и УПА* к августу 1944 года

«Смерш» выявил 4,2 тысячи экс-членов ОУН* и УПА* к августу 1944 года

К 80-летию освобождения советскими войсками Западной Украины и выходу на государственную границу СССР Федеральная служба безопасности РФ обнародовала архивные материалы о работе сотрудников Главного управления контрразведки «Смерш».

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