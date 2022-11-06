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Желтые карточки обнулятся перед плей-офф МФЛ. Но за 3-ю желтую или красную игрок пропустит 1/4 финала

Глава Медиалиги Николай Осипов объяснил правило переноса карточек на плей-офф. «Все желтые карточки обнуляются после регулярного чемпионата.

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