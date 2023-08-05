«Танкерная война»: вернется ли Россия под давлением в зерновую сделку?

Александр Хироников

Доколе? Доколе терпеть будем. И не надо рассказывать про наши мирные инициативы. Пока они не получат ту же боль, которую испытывают матери и жены Донецка и других атакуемых территорий - БЭСПОЛЭЗНО им рассказывать про мораль. А те кого мы жалеем, не такие уж белые и пушистые. Половина из них ненавидит нас (открыто и "потихоньку"). Так что как всегда: вам трудно и больно, но вы крепитесь! Поэтому и вопрос: ДОКОЛЕ?