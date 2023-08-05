Спустя полтора года после начала СВО киевский режим не только не прекратил свое существование, представ перед трибуналом, но и расширил свою террористическую деятельность, перенеся ее с суши на Черное море, где началась настоящая «танкерная война».
«Танкерная война»: вернется ли Россия под давлением в зерновую сделку?
Комментарии
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Александр Хироников
Доколе? Доколе терпеть будем. И не надо рассказывать про наши мирные инициативы. Пока они не получат ту же боль, которую испытывают матери и жены Донецка и других атакуемых территорий - БЭСПОЛЭЗНО им рассказывать про мораль. А те кого мы жалеем, не такие уж белые и пушистые. Половина из них ненавидит нас (открыто и "потихоньку"). Так что как всегда: вам трудно и больно, но вы крепитесь! Поэтому и вопрос: ДОКОЛЕ?
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