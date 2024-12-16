БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    А она случайно,не как эт(а-о)..из Канады!?)))Финские власти на...
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«Ночная экономика» по-западному: Ташкент рискует стать центром криминала ﻿

Рустам МАСАЛИЕВ Сдается, что США и их сателлиты в своем стремлении повсеместно внедрить прозападную культуру, традиции и прогнившие демократические ценности нашли золотой ключик к сердцам ряда представителей Узбекистана.

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