В Запорожской области указали на ошибку кандидату в президенты США

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на ошибку кандидату в президенты США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами, который заявил, что в новых российских регионах живут русскоговорящие люди.
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