Какие изменения произойдут в сфере недвижимости в ноябре?

В ноябре в России вступают важные законы в сфере недвижимости, которые изменят жизнь россиян. Так, с 1 ноября истекает срок, в течение которого управляющие организации, ТСЖ и ЖСК должны привести свои уставы и договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования.