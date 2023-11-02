Какие изменения произойдут в сфере недвижимости в ноябре?

В ноябре в России вступают важные законы в сфере недвижимости, которые изменят жизнь россиян. Так, с 1 ноября истекает срок, в течение которого управляющие организации, ТСЖ и ЖСК должны привести свои уставы и договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии