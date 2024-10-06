Балканский циклон несёт в Крым дожди и грозы"В начале рабочей недели погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты Балканского циклона, повсеместно пройдут дожди, 7 октября местами сильные с грозами.
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