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Заноза

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Зеркально по неонацистам. Здание украинского посольства в Москве возвращается России

Зеркально по неонацистам. Здание украинского посольства в Москве возвращается России

Почти год понадобился российским властям, чтобы разобраться с украинским неонацистами президента Владимира Зеленского, которые в апреле 2023 года решили уничтожить посольство России в Украине Источник фото: соцсети То есть разорвали договор аренды на землю, на которой оно находится в Киеве не очень далеко от центра города.

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Комментарии
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Воробей
Возможно, это - хорошее предзнаменование, указующее на то, что Украины не должно быть, вообще!?
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