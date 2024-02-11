Зеркально по неонацистам. Здание украинского посольства в Москве возвращается России

Почти год понадобился российским властям, чтобы разобраться с украинским неонацистами президента Владимира Зеленского, которые в апреле 2023 года решили уничтожить посольство России в Украине Источник фото: соцсети То есть разорвали договор аренды на землю, на которой оно находится в Киеве не очень далеко от центра города.
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