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Politico: распад НАТО произойдет независимо от итогов выборов в США

Politico: распад НАТО произойдет независимо от итогов выборов в США

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Государства Евросоюза больше не способны рассчитывать в сфере безопасности на Вашингтон и НАТО, так как результаты президентских выборов в Соединенных Штатах определят только скорость распада Североатлантического альянса.

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