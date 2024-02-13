Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Государства Евросоюза больше не способны рассчитывать в сфере безопасности на Вашингтон и НАТО, так как результаты президентских выборов в Соединенных Штатах определят только скорость распада Североатлантического альянса.
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