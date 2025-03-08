Неудачный запуск Starship задержал около 240 рейсов на территории США

Неудачный запуск корабля Starship компании SpaceX повлиял на маршруты около 240 рейсов в США. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии