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Неудачный запуск Starship задержал около 240 рейсов на территории США

Неудачный запуск Starship задержал около 240 рейсов на территории США

Неудачный запуск корабля Starship компании SpaceX повлиял на маршруты около 240 рейсов в США. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

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