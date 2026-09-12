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Царьград

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В Татарстане раскрыли личности погибших при крушении Cessna-172

В Татарстане раскрыли личности погибших при крушении Cessna-172

В Татарстане стали известны имена погибших при крушении легкомоторного Cessna-172. На борту были 34-летний пилот-инструктор Олег Г.

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