Bloomberg: Зеленский приготовился к отступлению

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Photo Владимир Зеленский признал, что недостаток снарядов, вызванный смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС, может привести к отступлению украинских войск, пишет Bloomberg.
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