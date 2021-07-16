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Зачем военные носили Галифе?

Зачем военные носили Галифе?

Галифе или шаровары — пожалуй, один из самых узнаваемых элементов военной формы XX века. Расширенные в бедрах и суженные к голеням брюки объединяли подавляющее большинство европейских армий и были популярны вплоть до 1990 года.

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Андрей Сергеевич
Галифе́ — брюки, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бёдрах. Шаровары — штаны, очень широкие в бёдрах, часто со сборками на талии и сужающиеся к голени. . На самом деле появились забавные военные брюки еще в XIX веке. Примерно в 1830-е годы их придумал и ввел в оборот французской армии генерал Гастон Галифе. Дело в том, что из-за ранения полученного в молодости, у Гастона было искривление ног, которое он попытался скрыть таким образом, чтобы иметь возможность посещать общественные мероприятия без чувства дискомфорта.
Aleksei Buga
Носил единственная радость рвутся по шву зашивать легче
Vladimir Orekhov
Чушь собачья.
Vladimir Orekhov
Чушь собачья. На самом деле галифе крайне удобная форма, обеспечивающая полную свободу и комфорт ногам. Это весьма полезно в полевой службе, в драках, боях, походах и проч, обеспечивая повышение эффективности боевых действий. Например, ползти по пластунски в узких брюках или галифе - две большие разницы. Удар ногой в голову - та же ситуация. Не говоря уж про кавалерию, мотоциклистов. И т.п. И т.д. А как великолепно в таких брюках "продуваются" бедра и паховая область! :-) Вывод: галифе - великое и полезное изобретение. Поэтому долго продержалось в действующих армиях, уступив нынешней моде в ущерб удобству военнослужащих, прежде всего из числа глуповатой молодежи.
Андрей Сергеевич
Это ты брось... Прямые штаны "песчанки" ничуть не хуже галифе. Естественно нужно размер правильный брать, а не натягивать как лосины с мылом. Таскал и то и другое долго. При чем "песчанку" много дольше чем служил. Довольно удобная штука даже для верхолазных работ. Позже тряпка пошла уже не та...
Vladimir Orekhov
Комментируемый фрагмент: Андрей Сергеевич Vladimir Orekhov 18 июля, 12:24 Это ты брось... Прямые штаны "песчанки" ничуть не хуже галифе. Коммент: Может, не хуже. «Украинские» шаровары тоже не хуже… Просто неоспоримый факт – галифе весьма стильное, эффективное и удобное решение проблемы военного обмундирования. Для «парадов и банкетов» они не нужны. Для полы/боя – галифе прекрасное решение.
Андрей Сергеевич
Ой как нужны именно для парадов и банкетов, именно кавалеристам! Потому что ноги настоящего кавалериста имеют форму () бочки... Именно это жабоедский женераль Халифе скрывал от хрянцузских мадамэ своим прикидом на балах. :) От пояса до колена это - шаровары, а от колена до стопы - лосины. С кавалерийскими высокими сапогами - вполне себе ничего. Да вот незадача - натянуть это поверх голенища кирзача, дабы снег не черпать, пехотинцу - никак не возможно! А уж в сочетании с горными ботинками это вообще жуть... У той же песчанки есть и штрипсы для ношения внутрь сапог и затяжки штатнин для ношения на выпуск. И длинны хватает для ношения с горными ботинками.

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