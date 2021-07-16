Зачем военные носили Галифе?

Галифе или шаровары — пожалуй, один из самых узнаваемых элементов военной формы XX века. Расширенные в бедрах и суженные к голеням брюки объединяли подавляющее большинство европейских армий и были популярны вплоть до 1990 года.
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