Подмосковье и другие регионы РФ - под ударом сотен украинских дронов. Так Киев пытается выложить свои битые карты на стол переговоров с США...

Москва подверглась самой масштабной атаке беспилотников с начала СВО. На сегодняшнее утро, 11 марта, по столичному региону, согласно сводке Минобороны РФ запущен 91 дрон, всего же над территорией нашей страны их сбито 337.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии