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Царьград

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Спасатели на Дону в 3-й раз спасли тонущего жителя Якутии

Спасатели на Дону в 3-й раз спасли тонущего жителя Якутии

В Ростовской области спасатели предотвратили гибель жителя Якутии, который пытался переплыть Дон. Инцидент произошёл 15 сентября.

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