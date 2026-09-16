FBI Agent Wanted To Criminally Investigate Elon Musk, Email Shows Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, An FBI agent pitched investigating Elon Musk for his work with the Department of Government Efficiency (DOGE), according to an email released on Sept.
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