Что мы сделали с Землей

Давайте вместе узнаем о том, как человечество изменило планету Земля за последние полвека. Наглядно плоды наших трудов демонстрируются на специальном сайте НАСА Images of change («Образы перемен»), где снятые с интервалом в 5, 10, 50, 100 лет фотографии (прежде всего спутниковые) показывают, как было — и как стало.