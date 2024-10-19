Политнавигатор Генконсульство Узбекистана в РФ пригрозило своим гражданам уголовной ответственностью за участие в специальной военной операции на стороне России.
Ташкент запретил узбекам записываться на СВО, а идти в ВСУ – пожалуйста
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Liudmila Kosteley
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