Астана рукоплескала другу Путина

На концерте в Астане выступил народный артист России Сергей Ролдугин.На концерте "Музыка без границ", который состоялся 23 февраля в Астане, выступил народный артист России, виолончелист, а также близкий друг президента Владимира Путина - Сергей Ролдугин.
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