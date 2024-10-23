Два жилых дома в Самаре остаются без отопления

В Самаре продолжаются работы по обеспечению жителей отоплением. На последнем заседании Департамента городского хозяйства стало известно, что без отопления остались только два многоквартирных дома - один в Кировском районе, а другой в Октябрьском.
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