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Том Аспиналл объявил о возвращении: «Мы просто ждем дату боя от UFC»

Чемпион UFC Том Аспиналл заявил, что готов вернуться в октагон после травмы глаза. «Мы просто ждем дату.

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