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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о 4:0 с «Реалом»: «Барселона» показала мастерство у ворот соперника и хорошо оборонялась, наш план сработал. Я доволен тем, чего мы добились. Мы верим в нашу идею»

«Мы очень хорошо начали матч, в первом тайме играли отлично. Защита действовала высоко, это кажется рискованным, но на самом деле нет.

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