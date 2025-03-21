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Рязанские новости

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В Рязанской области объявили тендеры на проект и устройство освещения на дорогах

В Рязанской области объявили тендеры на проект и устройство освещения на дорогах

Дирекция дорог Рязанской области объявила тендеры на проектную документацию, выполнение инженерных изысканий, подрядных работ для устройства искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

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