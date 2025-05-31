Сегодня ночью зафиксировали крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце, направленный в сторону Земли

Сегодня ночью зафиксировали крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце, направленный в сторону ЗемлиСобытие стало результатом сильной солнечной вспышки, произошедшей в 03:05 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
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