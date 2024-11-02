В США раскрыли возможное требование Трампа к России в случае победы на выборах

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал о возможном требовании кандидата на пост президента Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину в случае победы на выборах.
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