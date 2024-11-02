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В США раскрыли возможное требование Трампа к России в случае победы на выборах

В США раскрыли возможное требование Трампа к России в случае победы на выборах

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал о возможном требовании кандидата на пост президента Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину в случае победы на выборах.

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Комментарии
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Сергей
А сосало у трампа не порвется?!?!
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5 час.
Виктор Фоменко
Чтобы что-то требовать на должности президента США Трампу еще надо победить на выборах, что на сегодняшний день весьма сомнительно. Ну и безусловно с какой стати президент одной страны будет чего-то там требовать от президента другой?
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4 час.
НП
Наталья Павлова
Вы весьма догадливы👌
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3 час.

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