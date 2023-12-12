Разработчики Gears of War и Dishonored присоединились к празднованию “невероятного” 30-летия DoomРазработчики собираются вместе, чтобы отпраздновать 30-летие Doom, и вспоминают свои самые ранние воспоминания о классическом FPS.
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