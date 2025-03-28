В США раскрыли планы Трампа по поставкам оружия Киеву

Политика как она есть

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли будет требовать увеличения военной поддержки Киева — вероятно, он, наоборот, призовет украинцев заключить соглашение, пока у них не закончилось оружие.