Политика как он...
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Политика как она есть

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В США раскрыли планы Трампа по поставкам оружия Киеву

В США раскрыли планы Трампа по поставкам оружия Киеву

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли будет требовать увеличения военной поддержки Киева — вероятно, он, наоборот, призовет украинцев заключить соглашение, пока у них не закончилось оружие.

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