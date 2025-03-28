В США раскрыли планы Трампа по поставкам оружия Киеву

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли будет требовать увеличения военной поддержки Киева — вероятно, он, наоборот, призовет украинцев заключить соглашение, пока у них не закончилось оружие.
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