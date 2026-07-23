ЕВРАЗ НТМК открыл собственный научно-исследовательский центр

На ЕВРАЗ НТМК запущен в работу научно-исследовательский центр (НИЦ). В торжественной церемонии открытия нового центра приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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