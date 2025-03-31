На титул Андреевой и Шнайдер в Майами давали 11.00. Они котировались четвертыми в списке фаворитов

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победителями турнира WTA 1000 в Майами в парном разряде. Российские теннисистки обыграли в финале испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счетом 2:1 (6:3, 6:7, 10:2).
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