На титул Андреевой и Шнайдер в Майами давали 11.00. Они котировались четвертыми в списке фаворитов

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Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победителями турнира WTA 1000 в Майами в парном разряде. Российские теннисистки обыграли в финале испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счетом 2:1 (6:3, 6:7, 10:2).