«Лидеры России» встретились в «Эльбрусе»

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Победители конкурсов «Лидеры России», «Лидеры России. Политика» и «Лидеры Возрождения» встретились на итоговом мероприятии клуба «Эльбрус», об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии