Пользователям запретили оскорблять нейросеть Claude

Компания Anthropic, занимающаяся разработкой новых технологий, обновила политику использования своих продуктов, в частности нейросети Claude.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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