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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У меня перелом остистых отростков позвонков, пострадало колено». Чемпиона России в марафоне Алексея Реункова сбила машина

Чемпион России 2024 года в марафонском беге Алексей Реунков сообщил, что попал под машину. По словам спортсмена, у него зафиксированы переломы остистых отростков позвонков и повреждено колено.

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