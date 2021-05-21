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Челябинцев приглашают на фестиваль дзюдо

Челябинцев приглашают на фестиваль дзюдо

Мероприятие пройдет в эти выходные. IV летний фестиваль дзюдо клуба «Ичибан» пройдет 22 и 23 мая в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.

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