Челябинцев приглашают на фестиваль дзюдо

Мероприятие пройдет в эти выходные. IV летний фестиваль дзюдо клуба «Ичибан» пройдет 22 и 23 мая в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.
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