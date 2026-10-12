Сервис для обучения нейросетей военного назначения создали в Минобороны РФ

Министерство обороны России запустило специализированный сервис, который предоставляет разработчикам беспилотных систем данные объективного контроля для обучения нейросетей военного назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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