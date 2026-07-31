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Ник Петан: «Шанхай» сделал серьезные приобретения, ожидания от нас будут выше. Здесь начинается новая история, мне очень интересна эта возможность»

Форвард « Шанхая » Ник Петан высказался о переходе в команду после прибытия в Санкт-Петербург.  Ранее китайский клуб заключил с 31-летним канадцем контракт на один год.

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