80 лет назад был освобожден страшный "Освенцим". Почему сейчас это событие отмечают охранники и антигерои, а не освободители и узники?

АБ Александр Балушкин Мавзолей, с мумией не имеет никакого отношения к 9 мая. А эти так называемые руководители запада, должны не праздновать, а на коленях ползти и отмаливать грехи своих предков, которые уничтожали все живое в барака лагеря, а они идут и улыбаются, сволочи и циники.

Alex Nемо Г. К. Жуков предлагал И. В. Сталину выйти на пляжи Ла-Манша. Тот не согласился. А жаль. Сколько бы головняка сейчас не было...