80 лет назад был освобожден страшный "Освенцим". Почему сейчас это событие отмечают охранники и антигерои, а не освободители и узники?
Дневники Зеленого края
Солдаты 107-й дивизии 60-й армии РККА открывают ворота "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау.
Комментарии
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Мавзолей, с мумией не имеет никакого отношения к 9 мая. А эти так называемые руководители запада, должны не праздновать, а на коленях ползти и отмаливать грехи своих предков, которые уничтожали все живое в барака лагеря, а они идут и улыбаются, сволочи и циники.
Г. К. Жуков предлагал И. В. Сталину выйти на пляжи Ла-Манша. Тот не согласился.
А жаль.
Сколько бы головняка сейчас не было...
Про интересы правящего класса мне понятно.
Про историческую память и национальную гордость - нет. Русские же, ё-маё!
Наша Победа! НА-ША❗️
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