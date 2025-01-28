80 лет назад был освобожден страшный "Освенцим". Почему сейчас это событие отмечают охранники и антигерои, а не освободители и узники?

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Мавзолей, с мумией не имеет никакого отношения к 9 мая. А эти так называемые руководители запада, должны не праздновать, а на коленях ползти и отмаливать грехи своих предков, которые уничтожали все живое в барака лагеря, а они идут и улыбаются, сволочи и циники.
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3 час.
Alex Nемо
Г. К. Жуков предлагал И. В. Сталину выйти на пляжи Ла-Манша. Тот не согласился. А жаль. Сколько бы головняка сейчас не было...
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3 час.
Э
Эмма
Про интересы правящего класса мне понятно. Про историческую память и национальную гордость - нет. Русские же, ё-маё! Наша Победа! НА-ША❗️
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3 час.

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