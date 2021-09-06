Закон и Порядок

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Искушение Кремля дружбой с США

Искушение Кремля дружбой с США

Во время визита Зеленского в США тема военного конфликта на Донбассе особо не всплывала. Вроде бы и так всё понятно: Вашингтон стоит горой за территориальную целостность Украины и разделяет точку зрения Киева о российской агрессии на Донбассе.

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