В Озерске сотрудник банка ввел в заблуждение пенсионерку при оформлении вклада

В Озерске суд встал на сторону пенсионерки, введенной в заблуждение сотрудником банка. Женщина пришла в кредитное учреждение, чтобы заключить договор банковского вклада с гарантированным регулярным доходом, однако ей на подписание был предоставлен договор страхования жизни.
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