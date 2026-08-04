В Озерске сотрудник банка ввел в заблуждение пенсионерку при оформлении вклада

В Озерске суд встал на сторону пенсионерки, введенной в заблуждение сотрудником банка. Женщина пришла в кредитное учреждение, чтобы заключить договор банковского вклада с гарантированным регулярным доходом, однако ей на подписание был предоставлен договор страхования жизни.