Общественник о рекламе на сайтах нежелательных организаций: «Это абсолютно неприемлемо»

Новый законопроект запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ или запрещена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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