Россиян призвали не впадать в эйфорию из-за цен

Опубликованные Росстатом данные по поводу инфляции с 28 июля по 3 августа, согласно которым индекс потребительских цен (ИПЦ) в РФ снизился за неделю на 0,02 процента, но вырос до 6,13 процента в годовом выражении, «в целом можно расценить как позитивные», но «ни о каком устойчивом снижении цен речи не идет», пишут аналитики инвесткомпании «Вектор Капитал» в их комментарии к официальной статистике, призывая «не впадать в эйфорию».