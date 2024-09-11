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Имущество экс-главного нарколога Минздрава России Брюна арестовали

Имущество экс-главного нарколога Минздрава России Брюна арестовали

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, бывшего главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

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