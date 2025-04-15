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Парламентская газета

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  • Leonid PlиGin
    А что Сергей Беляев шведам на этот вызов ответил? Почему аффтар статьи об этом умалчивает? Тогда и начинать не надо б...Посла России вызв...
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WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу быть жестче по отношению к России

Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа, в том числе госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, считают, что ему следует занять более жесткую позицию в диалоге с Россией по поводу украинского конфликта, но сам Трамп пока в этом не убежден.

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