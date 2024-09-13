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Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Правительство России не поддержало законопроект об отмене единого государственного экзамена в пользу традиционных госэкзаменов, сообщил один из авторов инициативы, председатель комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов.

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