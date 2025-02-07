Прогноз погоды в Крыму на 7 февраля ☃️ В Симферополе -2 и небольшой снег В Севастополе 0 и небольшой снег В Евпатории -1 и небольшой снег В Черноморском 0 и небольшой снег В Джанкое -2 и небольшой снег В Ялте +4 и небольшой снег В Алуште +4 и небольшой снег В Керчи 0 и небольшой снег В Армянске -2 и небольшой снег В Красноперекопске -2 и небольшой снег В Бахчисарае -1 и небольшой снег В Феодосии 0 и небольшой снег В Судаке +1 и небольшой снег Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.