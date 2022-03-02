Джейлен Браун травмировался на первых минутах матча против «Атланты»

Джейлен Браун травмировался на первых минутах матча против «Атланты»

Защитник «Бостона» Джейлен Браун травмировался и выбыл из строя на третьей минуте матча против «Атланты» (107:98).

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