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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гавриков забросил 1-ю шайбу в сезоне. У него «минус 2», 2 броска и 2 потери за 23:48 в матче с «Каролиной»

Гавриков забросил 1-ю шайбу в сезоне. У него «минус 2», 2 броска и 2 потери за 23:48 в матче с «Каролиной»

Защитник «Лос-Анджелеса» помог команде отыграться в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:6 Б).

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