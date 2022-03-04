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Каким будет паводок в 2022 году в Приморье, рассказали специалисты

Каким будет паводок в 2022 году в Приморье, рассказали специалисты

Оперативные службы мониторят ситуацию и готовятся к противопаводковым мероприятиям. По данным синоптиков, прошедшая зима в Приморье была умеренно морозной, а выпадение осадков было неравномерным.

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