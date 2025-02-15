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«Я сказала «да». Соловьев сделал предложение Дине Авериной

«Я сказала «да». Соловьев сделал предложение Дине Авериной

«Я сказала «да», – написала Аверина и опубликовала фото с кольцом на пальце. «Ты сказала «да»! Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, мое солнце», – подписал Соловьев в комментариях.

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