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Военное обозрение

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Украинский ТГ-канал: Несмотря на заявления Зеленского о «скором мире», Киев готовится к затяжной войне с Россией

Украинский ТГ-канал: Несмотря на заявления Зеленского о «скором мире», Киев готовится к затяжной войне с Россией

Украина уже разработала план "Б", который вступит в действие при отказе США от "плана победы".

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