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В Астрахани организаторов госконтракта с поставкой бензина по завышенной цене осудили на большой срок

В Астрахани организаторов госконтракта с поставкой бензина по завышенной цене осудили на большой срок

В Советском районе Астрахани завершился над начальником ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Астраханской области» и представителем коммерческой организации, обвиненных во взятке в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.

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